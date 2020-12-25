Kardeşi, Emre’yi öldürmüştü ağabeyi benzerini vurdu

Emre Tyler Mays'ı ambulansta hasmına benzettiği için yanlışlıkla öldüren Akın Kutlu'nun ağabeyi Muhammet Kutlu, Şişli'deki silahlı kavgada 'Emre'ye benzetilen' Batuhan K.'yi silahla yaraladı. Muhammet Kutlu aynı kavgada kuzeni Ozan Tekcan'ı da başından vurarak öldürdü.Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde önceki gün 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının ardındaki sır perdesi aralandı. Husumetli iki akraba grubundan biri diğeri hakkında şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Çıkışta iki grup yine karşı karşıya geldi. Muhammet Kutlu, 'Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste' diyerek ateş açmaya başladı.Kutlu'nun 'kardeşim' diye bahsettiği kişi, 7 Ocak'ta tedavi için Şişli Etfal Hastanesi'ne giden 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'i Acil Servis önünde sedyedeyken bıçakla öldüren tutuklu sanık Akın Kutlu'ydu. Akın Kutlu, Emre'yi o gün yine kavga ettikleri akraba grubundaki Batuhan K.'ye benzettiği için cinayeti işlemişti.Önceki günkü olayda, Muhammet Kutlu kuzeni Ozan Tekcan'ı başından vurarak öldürdü. Kutlu, Emre Tyler Mays'in benzetildiği Batuhan K'yi de karnından yaraladı. Olayla ilgili Muhammet Kutlu, baba Gazi Kutlu ile oğlu Davut Kutlu gözaltına alındı.