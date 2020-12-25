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Karın kapadığı mahalle yolları ulaşıma açıldı

Trabzon'da önceki gece başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 102 mahallenin yolu ekiplerinin gece durmaksızın yaptığı çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Açılan yollarda buzlanmaya karşı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:34 ABONE OL
Karın kapadığı mahalle yolları ulaşıma açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte şehir genelinde kar ve buzla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Önceki gece saatlerinde orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Araklı, Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri yoğunlukta olmak üzere 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Orta ve yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar yağışı sonrası kapanan 102 mahalle yolunu iş makineleriyle sabaha kadar yaptıkları çalışmalar ile açıldı. Ayrıca, ekipler, buzlanmaya karşı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Karın kapadığı mahalle yolları ulaşıma açıldı
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