Kayseri'de kaçak içki operasyonu

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Iran uyruklu S.L'nin Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesindeki evini kaçak içki üretimi için imalathaneye çevirdi belirledi. Polis, S.L'nin müstakil evde kaçak alkol yaparak piyasaya sürdüğünün tespit edilmesinin ardından savcılıktan arama kararı alarak eve operasyon yaptı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda; 702 litre şarap, 7 litre etil alkol, şarap yapımında kullanılan damıtma kazanı, alkol metre ve doluma hazır boş alkol şişeleri ele geçirildi. Gözaltına alman şüpheli S.L hakkında kaçak alkol ürettiği gerekçesiyle yasal soruşturma başlatıldı.