Kırım liderinin ismi Düzce’de yaşatılacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Kültür Merkezi Toplantı Salonunda, Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce Şubesi Başkanı Osman Kesen ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kırım Türklerinin Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adının Düzce'de bir meydan ya da parka verileceğini söyledi.

ADININ YAŞATILMASINI İSTİYORUM

Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Düzce Şubesi Başkanı Osman Kesen ve Yönetim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette, Kırım Türklerini Lideri olarak bilinen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun adının Düzce'de yaşatılmasını istediğini dile getiren Başkan Özlü, "Türkiye'de Mustafa Cemiloğlu olarak bilinen Sayın Kırımoğlu'nu gençlik yıllarımdan itibaren takip ederim. Hayatı ve mücadelesi beni etkilemiştir. Bir parka ya da meydana isminin verilmesi suretiyle adının yaşatılmasını istiyorum. Hatta sanatsal değeri olan bir anıt da yaparak açılışına kendisini de davet etmek isterim" dedi.

Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Kesen ise Başkan Özlü' ye teşekkür ederek "Nazik davetiniz bizi çok mutlu etti. Bizlere verdiğiniz önem ve değer için çok teşekkür ederiz. Dernek olarak her zaman destekçiniz olacağız. Sayın Kırımoğlu ile ilgili düşünceleriniz bizi onurlandırdı" dedi.

MUSTAFA ABDÜLCEMİL KIRIMOĞLU KİMDİR

13 Kasım 1943 yılında Bozköy'de doğdu. Henüz altı aylık bir bebekken ailesiyle 18 Mayıs 1944'de, bütün Kırım Tatarları gibi Kırım'dan sürgün edildi. 1959 yılında Rus dilinde orta öğretimini tamamladı. 1961 yılında arkadaşlarıyla birlikte "Kırım Tatar Millî Gençlik Teşkilatı"nı kurdu. Hayatı boyunca birçok kez Kırım Tatarlarının haklarını savunmasından dolayı tutuklandı, sürgün edildi hatta tımarhanede tutuldu. Sovyet Devleti'ne karşı propaganda yapmak ve iftira etmek gibi suçlamalar ile hakkında yeni bir dava açıldı. Bunun üzerine açlık grevine başladı. Açlık grevi 303 gün sürdü. Kırımoğlu'nun adı ve Kırım Tatarlarının meselesi Dünya Kamuoyuna, bu meyanda Türkiye Kamuoyuna duyuruldu.1989 yılında Taşkent'te kurulan Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatının başbakanlığına seçildi. Kırımoğlu'nun çalışmaları ve direnişleri sonucunda 1991 yılında Milli Kurultay Kırım Türklerinin bağımsızlığı ilan edildi. Kırım Türklerinin en üst yetkili organı olarak 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi seçildi. Meclis başkanlığına da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu atandı.