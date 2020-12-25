Kısıtlama fırsat yarattı; Sokak ve caddeler köpüklü su ile yıkanıyor

Salgının başladığı ilk günden bugüne tedbiri elden bırakmamak adına il geneli temizliğe önem verdiklerini dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç; "Ülke geneli salgınla mücadelemiz devam ederken, son yapılan Pandemi kurulu toplantısı açıklamada bulunan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cuma gecesi saat 21:00'de başlayan ve Pazartesi günü sabah 05:00'te sona erecek olan sokağa çıkma yasağını fırsat bilip belediyemiz temizlik birimi ekiplerimizi il geneli adete seferber ettik. Cuma gecesi yasakların başlamasından itibaren köpüklü su ile yıkama çalışmalarımıza başladık iki gün boyunca bu çalışmamız yoğun bir şekilde devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini, maskelerini yerlere atmasınlar, bizler elimizden geleni yapıyoruz ancak sayın Cumhurbaşkanımızın da buyurduğu üzere, Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgının önüne geçebiliriz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Belediye olarak halkımızın sağlığı ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz, bu süreçte özellikle şehrin temizliği için yoğun mesai harcayan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.