Kısıtlamayı ihlal edip VIP araçta böyle yakalandılar!

Polis ekipleri, sürücü K.T.' den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen K.T. ile 2 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, şüpheliler üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kısıtlamada neden çıktınız sorusuna küfür ederek cevap verdi | Video

Şüphelilerin VIP araçla uyuşturucu içmek için gezdiği öğrenildi. Sürücü K.T. ile birlikte otomobilde bulunan A.C. ve Y.R.'ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 20 bin TL ceza kesildi. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil ise detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.