Kızılay Siverek Şubesi 4 bin 300 aileye yardım ulaştırdı

Şanlıurfa Siverek Kızılay şubesi 3 bin aileye gıda yardımı ulaştırırken 550 aileye aile başı 400 TL nakdi yardım, 600 aileye konserve, 150 aileye hijyen paketinin yanı sıra 9 merkez mahallede 10 bin pide ekmeğini vatandaşların evleri tek tek dolaşılarak teslim etti.

Genel merkez tarafından Kızılay şubesine gönderilen 100 bin adet maske ise Vefa destek grubunun destekleriyle esnaflara dağıtımının yapıldığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınından dolayı İhtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını belirten Siverek Kızılay Şube Başkanı Mehmet Sırrı Karahanlı şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında pandemi süreci boyunca ilçede yaşayan 3 bin ailemize gıda kolisi, 550 aileye aile başı 400 TL. Nakdi yardım, 600 aileye konserve, 150 aileye hijyen paketi yardımının yanı sıra 9 merkez mahallede 10 bin pide ekmeğini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz dönemlerde Türk Kızılay'ı Siverek şubesi olarak gece gündüz demeden sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, Siverek Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu'nun destekleriyle 100 bin maske dağıtımı yapıldı, süreç boyunca uygulanan sokağa çıkma yasaklarında ise dışarı çıkamayan 10 bin ailemize destek olduk, İlçemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Kızılay şubesi olarak elimizden geldiğince karşılamayı sürdüreceğiz."