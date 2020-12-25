KO-MEK’i pandemi bile durduramadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, yılın ilk aylarında baş gösteren Covit 19 salgınına karşın, 2020 yılında hem eğitim hem de salgınla mücadelede önemli hizmetlere imza attı. Pandeminin ilk günlerinden itibaren maske dikimiyle Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyaçlarına cevap verdi. Pandemi kuralları çerçevesinde eğitimlerini sürdüren KO-MEK, bu dönemde KODELİ ve KO-MEK Sepeti gibi iki önemli projeyi de hayata geçirdi.

İSİTİHDAM ÇALIŞTAYI İLE SENEYE BAŞLANGINÇ

Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 2020 yılına son derece önemli bir çalıştayı hayata geçirerek başladı. Kentin istihdam hamlesini arttırmak amacıyla geniş kapsamlı bir İstihdam Çalıştayı Ocak ayında gerçekleştirildi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının(MARKA) katkılarıyla gerçekleştirilen "İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayı" kentin sanayi ve iş insanlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile yürütülen "Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü" Fizibilite Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, KO-MEK eğitimleriyle, istihdama önemli bir hamle getirilebileceği üzerinde çalışmalar yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADI

KO-MEK, Sanayi kuruluşlarının "nitelikli eleman" talebine, çözüm üretmek için başlattığı hamlesinin peşini bırakmadı. Eylül ayında, MARKA 2019 Fizibilite desteği alınarak Kocaeli Sanayi Odası kuruluşu olan ABİGEM A.Ş ile birlikte kentte imalat sanayiinde faaliyet gösteren 392 firma ile ihtiyaçların belirlenmesine ilişkin anket çalışması gerçekleştirildi. Araştırmada sanayinin mesleki eğitime olan ihtiyaç ve beklentilerinin yanı sıra özellikle imalat sanayinde en çok aranan mesleki eğitim ihtiyaçları tespit edildi.KO-MEK bu verileri, İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Çalıştayındaki sektör temsilcileri, meslek odaları, OSB temsilcileri; istihdam ve eğitim faaliyeti yürüten kamu kuruluşları yetkililerine sundu.

PANDEMİ ÖNCESİ

KO-MEK, Mart ayında başlayan Pandemi sürecine kadar, 43 kurs merkezinde 360 branşta ücretsiz eğitimlerini sürdürdü. Ayrıca yine Mart ayının başında iki İlçe Sergisini geçekleştirildi. Kandıra ve Kartepe KO-MEK Kurs Merkezlerinin İlçe Sergilerinde el emeği göz nuru eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.Ancak Mart ayının ortalarından itibaren salgının artış göstermesi Kocaeli'nde de bir dizi tedbirin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda KO-MEK, Pandemi şartlarına çekilerek, eğitimlerine ara verdi.

KO-MEK MASKE DİKİMİ İLE DESTEK VERDİ

Eğitimlerine ara veren KO-MEK bu önemli günlerde adeta elini taşına altına koyarak tüm Türkiye'ye örnek olacak bir harekete imza attı. Kurs Merkezleri'nde ilk etapta 100 bin adet anti bakteriyel maske üretimine geçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını öz kaynaklarıyla üretmeye başladı. 100 bin adet maske ve 10 bin adet koruyucu ekipman dikimi hedefi ile yola çıkan KO-MEK, takvimler Mayıs ayını gösterdiğinde üretimini arttırdı ve 1 milyonuncu maskeyi üretmenin mutluğunu yaşadı. KO-MEK kurs Merkezleri yılın son günlerine kadar da maske dikim görevini sürdürdü. Yılın sonuna kadar 3 milyonu aşkın maske vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

ENFEKSİYON UZMANLARINDAN KO-MEK'E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi'nin söz konusu hamlesi özellikle enfeksiyon uzmanları tarafından takdirle karşılandı. Maskenin korona virüsle mücadele en etkin yöntem olduğunun altını çizen uzmanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöndeki hamlesinin büyük önem taşındığını ifade etti. Virüsün etkisini kaybedene kadar maske takmak gerekliliği üzerinde duran hekimler, ayrıca yine sağlık personeli için dikilen koruyucu ekipmanlar için de KO-MEK'e teşekkür etti.Bu arada Halk Üniversitesi, misyonu gereği, eğitimlerine Pandemi koşullarında devam etti. Söz konusu eğitimler Temmuz ayının ortalarına kadar devam etti. Vaka sayılarının yükselmesi ile birlikte eğitimlere ara verildi. Eylül ayında tekrar yüz yüze eğitime geçildi. Kasım ayındaki genel korona tedbirleri ve yasakları çerçevesinde KO-MEK'de online eğitime geçildi. Kasım ayına kadar KO-MEK'ten toplam 9 bin 441 vatandaş ücretsiz eğitim aldı. Bununla beraber online eğitimlere de 2 bin 396 kişi katıldı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İKİ ÖNEMLİ PROJE HAYATA GEÇTİ

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu zor süreçte iki önemli eğitim projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadı. Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri ile KO-MEK Sepeti Projeleri hizmete girdi.