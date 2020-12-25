Konuşma ve işitme engelli katil zanlıların yargılanmalarına başlandı

Konya'da geçtiğimiz 26 Haziran tarihinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesinde yaşanan ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan konuşma ve işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın cesedi Kadınhanı yolu üzerindeki Arastoras mevkisinde bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın kayıp olduğu gece birlikte olduğu Mehmet Atay ve Durmuş Karacaoğlu'nu gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden ve olayı alacak-verecek meselesi nedeniyle olduğunu ileri süren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞARET DİLİ HOCASIYLA İFADE VERDİLER

Şüpheliler hakkında 'fikir ve eylem birliği içinde kasten adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianame Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar SEGBİS ile katılırken, öldürülen Göksel Kızıltaş'ın annesi Fadime Kızıltaş ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. İşaret dili hocası yardımıyla ifade veren tutuklu sanıklar, daha önce jandarmada ve savcılıkta verdikleri ifadelerinin doğru olduğunu, başka eklemek istedikleri bir şeyin olmadığını ifade ettiler.

ÖLDÜRÜLEN GÖKSEL'İN ANESİ: 'GÖKSEL'E GİTMEMESİ İÇİN ENGEL OLMAK İSTEDİM'

Duruşmada müşteki olarak ifade veren Göksel Kızıltaş'ın annesi Fadime Kızıltaş, olay gecesi Göksel'in sanıklarla gitmemesi için çok mücadele ettiğini anlattı. Anne Kızıltaş, "Göksel olay günü işten geldi. Yorgundu. Yemek yerken bir telefon geldi ve çok sinirlendi. Sonra çay içerken tekrar telefon geldi ve pencerenin önüne gitti. Dışarıda beyaz renkli bir araba vardı. Göksel aşağıya inerken bende inmek istedim. Göksel aşağıya gelmemi istemedi ama ben yine de indim. Aşağıda Durmuş vardı. Durmuş, köydeki kahvede bir çay içip geleceğiz dedi. 20 dakika sonra geldiler. Bu sefer sanıklar Durmuş, Mehmet ve Göksel üçü geldi. Evde çay demledim beraber içtik. Sonra biz dışarı çıkacağız dediler. Bende Göksel'e gitme diyerek engel olmak istedim. Ama beni dinlemedi. Gidiş o gidişti bir daha geri gelemedi"dedi.

GÖKSEL'İN PARASINI HARCIYORLARDI

Sanıkların Göksel Kızıltaş'ın parasını çekip harcadıklarını ileri süren anne, "Oğlum eve gelmeyince köy meydanına gidip baktım. Ama Göksel yoktu. Birkaç kişiye haber bıraktın onlarda baktı ama bulamadı. Göksel eve gelince beni bulamaz ve üzülür diye eve gittim. Konya'da kardeşlerini aradım. Sonra jandarma geldi ve bu olayın olduğu ortaya çıktı. Sanıklar 3 senedir Göksel'in parasını harcıyorlardı. Kartını alıp parasın bir kısmını harcıyorlardı' diye konuştu.

'BURADA NİŞANLIM VAR DEMİŞ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen İlyas Ön ise şunları kaydetti: 'O gece arabalarının bozulduğunu söyleyip benden yardım istediler. Beni de alıp aracın yanına götürdüler. Giderken Durmuş'a burada ne işiniz var? Dedim. Oda Kadınhanı ilçesi tarafında nişanlım var diyerek, parmağında gösterip yüzük işareti yaptı. Benden önce arabayı çekmeye çalışmışlar ama başaramamışlar. Çekiciyi beklerler su içmek istedim. Çeşmenin yanına giderken arkamdan aşağıya inmemem için el kol hareketi yaptılar. Çeşmenin başına vardığımda ikisi Göksel'i attıkları yere doğru çeşmenin yanında durdular. Ama ben Göksel'i görmedim. Mehmet Atay çok suskundu. Daha sonra çekici geldi ve aracı çektiler. Durmuş ise çekici ile birlikte Konya'ya döndü' şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.