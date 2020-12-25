Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Korku dolu dakikalar! Yangında mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı

Korku dolu dakikalar! Yangında mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı

Karasoku Mahallesinde bir evde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yangında evde mahsur kalan kişileri vatandaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:35 Son Güncelleme: 25.12.2020 16:38 ABONE OL
Korku dolu dakikalar! Yangında mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı

Alınan bilgilere göre, Karasoku Mahallesinde yabancı uyruklu vatandaşların oturduğu bir apartmanın ikinci katında soba nedeniyle yangın çıktı. Yangında evde bulunan vatandaşlar çıkan yangın sonrasında kendi imkanları ile evden çıkmaya çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken apartman dairesinde soğutma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Çıkan yangından 12'si çocuk 17 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Son dakika: Kayıp kadın yol kenarında bitkin bulunmuştu... Anlattıkları kan dondurdu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Korku dolu dakikalar! Yangında mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA