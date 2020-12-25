Koronayı atlatanlar ile aşı olanlar aynı

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlamanın mümkün olmadığını belirtirken ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüs geçirenlerin antikor seviyelerinin bağışıklık için yeterli seviyeye ulaşabildiğini gösterdi. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada Kovid - 19 virüsüyle enfekte olanların vücutlarında oluşan antikor seviyeleri ölçüldü. Kanser Enstitüsü Direktörü Dr. Ned Sharpless tarafından sonuçları açıklanan araştırmaya göre, koronavirüs taşıyanların vücutlarındaki antikor seviyesindeki artışın herhangi bir koronavirüs aşısı alan kişiyle neredeyse aynı seviyede olduğu belirtildi. Sharpless doğal yollardan antikor oluşturan kişilerle ilgili, "Koronavirüs geçirenler çok daha az risk taşıyor. Bu kişiler etkili bir aşıdan alınan korumayla aynı tür bir korumaya sahipler. Tekrar virüsü kapmaları çok çok nadir bir olasılık" dedi. Koronavirüse karşı bağışıklığın birkaç ay içinde kaybolabileceğine dair açıklamalar yapılırken ABD'deki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde yapılan çalışmaya göre, koronavirüs enfeksiyonundan 8 ay sonra, iyileşen çoğu kişide hâlâ virüsle savaşmak için yeterli bağışıklık hücresi olduğu ortaya çıkmıştı. NY Times'ın haberine göre La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde çalışmayı yöneten virolog Shane Crotty, "Bu bağışıklık hücresi miktarı, insanların ağır hastalığa yakalanmasını on yıla kadar önleyecektir" demişti.ABD'DE Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Kovid-19 tedavisinde kullanmak üzere lamadan aldıkları Cormac adlı 'nano antikorları' test etti. Yapılan testin sonuçlarında, lamadaki nano antikorların Kovid-19'a karşı etkili olduğu ve insanlar için burun spreyi ya da astım spreyi olarak kullanılabileceği tespit edildi.