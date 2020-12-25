Kün Fe Yekün Türkçe Anlamı Ne Demek? Kün Fe Yekün Arapça Yazılışı

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan kelimelerden birisidir. Allah'ın yoktan mutlak manada yaratmasını ifade eden dini terimdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçok ayette Kün Fe Yekün ifadelerine yer verilmiştir. Allah'ın yaratma gücünü ve süratini anlatan Kün Fe Yekün Türkçe anlamı için doğru yerdesiniz. Kün Fe Yekün ne demek? Kün Fe Yekün ne anlama gelir? İşte Arapça yazılışı...

KÜN FE YEKÜN TÜRKÇE ANLAMI NE DEMEK?

Kün kelimesi Arapça'da 'Ol' anlamına gelir. Kün Fe Yekün ifadelerinin anlamı: 'Ol der ve Olur!

"Allah bir varlığın veya olayın gerçekleşmesini istediği zaman 'ol' (kün) der, o da hemen oluverir" anlamındaki âyetlerden hareketle (meselâ bk. el-Bakara 2/117; Âl-i İmrân 3/47, 59) kevn masdarının emir sîgasından türetilen bir terim olup kelâm, tasavvuf ve edebiyatta Allah'ın yoktan mutlak mânada yaratmasını ifade etmek üzere kullanılmıştır.



KÜN FE YEKÜN KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Allah'ın (C.C) yaratma gücünü, mutlak manada yaratmasını ifade eden Kün Fe Yekün, Bakara, Ali İmran, Enam, Meryem, Yasin ve bazı diğer surelerde yer alıştır. İslam dinine inan kişiler için en mühim ifadelerden bir tanesidir.

KÜN FE YEKÜN ARAPÇA YAZILIŞI