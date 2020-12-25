Kurallara uymayanlara müsamaha yok

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce, il merkezinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan denetimde; dernek içerisinde bulunan 3 masa etrafında toplu şekilde oturulduğu ve bir 1 masada oyun oynandığı ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edilmiştir.

Yedi Türk vatandaşı, 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari yaptırım kararı uygulanmış, kapalı alanda sigara içmekten tutanak tanzim edilmiş ve bahse konu dernek lokale çevrildiğinden "Dernekler Kanununa Muhalefet" suçundan da yasal işlem başlatılmıştır.

Ayrıca Çocuk Şube Müdürlüğümüzce yapılan kontrollerde işyeri ruhsatı olmayan bir internet kafe içerisinde bulunan 15 yaşından büyük 2 Türk vatandaşı, 2 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şahsa Sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari işlem yapılmış olup ayrıca internet Cafe mühürlenmiştir" denildi