Kuyumcuyu bıçaklayıp soygun girişiminde bulundu

İstanbul Kağıthane'de kuyumcu dükkanına giren Hikmet T. İsimli bıçaklı soyguncu altınları vermek istemeyen kuyumcu Şenol Çolak'ı boğazından ve karnından yaraladı. Soygun girişimini gören komşuların yetişmesi ile eli bıçaklı soyguncu Hikmet T. Yakalanarak polise teslim edilirken yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.



Bıçaklı soygun girişimi dün saat 10:30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren Hikmet T., kuyumcu Şenol Çolak'a bıçak çekerek altınları istedi. Soyguncuya karşı koyan kuyumcu Şenol Çolak, Hikmet T.'nin saldırısına uğradı. Karnından ve boğazından yaralanan kuyumcu Şenol Çolak'ın yardımına koşan komşu esnaf Kadir Uzun bıçakla yaralanmasına rağmen saldırganı yakalayıp polise teslim etti.



Karnından ve boğazından ağır yaralan kuyumcu ve onu kurtarmaya çalışırken yine gaspçı tarafından yaralan Kadir Uzun hastaneye kaldırıldı. Olayı duyup gelen kuyumcunun eşi gözyaşlarına boğuldu. Polis olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlattı.