Coronavirüs salgını sebebiyle market çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasında temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler belli saatler arasında market, bakkal ve fırınlardan alışveriş yapabilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kısıtlamanın olduğu hafta içi günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 26-27 Aralık 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık? İşte detaylar…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge market çalışma saatleri belli oldu. Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…