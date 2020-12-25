Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Önder ve Yıldız apartmanlarının girişine asılan yazıyla Kocaeli Valiliğince bildirilen ön hasar tespitinde tehlike arz ettiği için binaların 30 gün içerisinde tahliye edilerek, yıkım işlemine başlanacağı duyuruldu.