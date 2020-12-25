Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak

Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan 'deki 2 bina yıkılacak

'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek birbirinden ayrılan 2 bina için yıkım kararı alındı. Apartman sakinlerine gönderilen tebligatta, yıkım işlemlerinin başlanılabilmesi için binanın bir an önce boşaltılması istendi.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:01 Son Güncelleme: 25.12.2020 17:13 ABONE OL
Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi'nde Kocaeli Adliyesi binasının karşısında bulunan 25 yıl önce yapılan beşer katlı iki apartmanın, risk oluşturmaları gerekçesiyle yıkılmasını kararlaştırdı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Önder ve Yıldız apartmanlarının girişine asılan yazıyla Kocaeli Valiliğince bildirilen ön hasar tespitinde tehlike arz ettiği için binaların 30 gün içerisinde tahliye edilerek, yıkım işlemine başlanacağı duyuruldu.

Apartman sakinlerine gönderilen tebligatta, yıkım işlemlerinin başlanılabilmesi için binanın boşaltılması istendi.

Yıkım işlemlerinin 1 ay sonra başlayacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan Kocaeli'deki 2 bina yıkılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA