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'den son dakika uyarısı: Sarı alarm verildi! ve Marmara bölgesinde....

'den gelen son dakika haberine göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Başta Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere, farklı kesimler için öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtınanın da etkili olacağı bildirildi. Peki, 'de bugün nasıl olacak? Aşağıda, illere göre saatlik hava durumu tahminleri ve MGM'e ait son raporlar yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 07:35 Son Güncelleme: 25.12.2020 07:49 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sarı alarm verildi! İstanbul ve Marmara bölgesinde....

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Cuma için yaptığı hava durumu tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kuvvetli tahmininin yanında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarı yapıldı. Bugüne ait hava durumu tahminleri ve Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, illere göre saatli hava durumu raporları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: TEDBİRLİ OLUNMALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.

İşte, başta İstanbul olmak üzere illere göre hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'nin paylaştığı haritalı tahminler ise şöyle;

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Antalya il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 0°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Az bulutlu

KARS °C, -5°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, -1°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sarı alarm verildi! İstanbul ve Marmara bölgesinde....
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