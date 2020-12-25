Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sarı alarm verildi! İstanbul ve Marmara bölgesinde....

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Cuma için yaptığı hava durumu tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kuvvetli tahmininin yanında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarı yapıldı. Bugüne ait hava durumu tahminleri ve Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, illere göre saatli hava durumu raporları...

SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: TEDBİRLİ OLUNMALI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.

İşte, başta İstanbul olmak üzere illere göre hava durumu tahminleri...