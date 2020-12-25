Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Sarı alarm verildi! İstanbul ve Marmara bölgesinde....

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Cuma için yaptığı hava durumu tahminlerini paylaştı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kuvvetli tahmininin yanında, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarı yapıldı. Bugüne ait hava durumu tahminleri ve Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte, illere göre saatli hava durumu raporları...
SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI: TEDBİRLİ OLUNMALI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı' kod uyarısında bulunarak, yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtınaya karşı uyardı.
İşte, başta İstanbul olmak üzere illere göre hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Meteoroloji'nin paylaştığı haritalı tahminler ise şöyle;
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Antalya il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu