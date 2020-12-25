‘Mezarcı Ekip’ 19 yıllık cinayeti de aydınlattı

Kocaeli'nde, 19 yıl önce askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın, Yenikent Mesire alanında, darp edilip boğularak öldürülmüş halde bulundu. Kanıt bulunamayınca, dosya faili meçhul kaldı. Çözdükleri faili meçhul cinayetler nedeniyle "Mezarcı Ekip" diye anılan Cinayet Büro Ekipleri, geçen ay raftan indirdikleri dosyada elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliye ulaştı. Zanlılardan 48 yaşındaki H.İ., İstanbul'da yakalanırken, diğer zanlının ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.