2021 Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?

Yeni yıl öncesi Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutar miktarı sorgulanıyor. Satışa çıkarılan çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerini satın alarak beklemeye koyulan şans oyunu severler 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin heyecanını yaşıyor. Zengin olmanın peşinde koşan milyonlar büyük ikramiye kendi biletlerine isabet edip etmediğini yılbaşı özel çekilişinde öğrenecek. Peki Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO 2, 3, 4, 5 BİLENE NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne günler kala dağıtılacak ikramiyeler de merak konusu oldu. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak…