Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Mustafa Tutulmaz, muhtarlar ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu tür toplantılarda sorunları ilk ağızdan duyuyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımız tarihten gelen ağırlığı, görev ve sorumlulukları bulunuyor. Muhtarlık müessesesi önemlidir" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, toplantıda muhtarlara söz vererek gelen öneri, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Vali Tutulmaz, muhtarlardan köy ve mahallelerinde kamu yatırımlarını takip etmelerini, COVİD-19'la mücadele tedbirlerinin takipçisi olmalarını, Uyuşturucu ve Kadına Şiddete karşı mücadelede dikkatli ve hassas davranmalarını, özellikle köylerde imar mevzuatına aykırı kaçak, izinsiz yapılaşmalara müsaade etmemelerini, yetkili mercilere bildirmelerini, çevre temizliğine özen göstermelerini isteyerek, vatandaşlara hizmet noktasında eşit, adil ve tarafsız davranmalarını ve diğer beklentilerini ifade etti.

Çaycuma ilçesinin önemine de dikkat çeken Vali Tutulmaz, Çaycuma'nın önümüzdeki yüzyılın önemli yerleşim, Ticaret ve Sanayi merkezlerinden birisi olacağını, Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge ve OSB'ler ile birlikte İlçenin çehresinin tamamen değişeceğinin altını çizdi.

Düzenlenen toplantıya, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile mahalle ve köy muhtarları ve daire müdürleri katıldı.