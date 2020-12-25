Nevşehir’de 160 öğrenciye tablet desteği

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, NTSO Başkanı Arif Parmaksız ve NTB Başkanı İbrahim Salaş'ın katıldığı törende 160 adet tablet Vali Becel'e teslim edildi.

Vali Becel, yaptığı konuşmada, NTSO ve NTB'ye teşekkür etti.

Tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere kısa sürede dağıtılacağını aktaran Vali Becel, "Öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Büyük bir fedakarlık ve büyük bir hizmet. Bunun örnek olmasını diliyoruz. Birinci dönemin uzaktan tamamlanacağı kesinleşti. Öğrencilerimize büyük destek olacak." dedi.

İnternet sıkıntısı çeken öğrenciler olduğunu da aktaran Vali Becel, "Bazı yerlerde internet sıkıntısı olan öğrencilerimiz var. Biz ona da dikkat ediyoruz. Tablet vereceğimiz öğrenciler ilk etapta internet problemi olmayan yerlerdeki öğrencimiz. İnterneti yoksa da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalımızdan internet ihtiyacını da gidereceğiz." diye konuştu.

NTSO Başkanı Parmaksız da "TOBB her yıl eğitim döneminde bizlere belirli bir miktar para gönderiyor. Biz de bugüne kadar mont ve bot alarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyorduk. Bu yıl uzaktan eğitim olduğu için TOBB bu yardımı tablet olarak yaptı. 110 tane TOBB hibe etti. 50 tane de Ticaret Borsamız tarafından temin edildi. Valimize teslim ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile öğrencilerimize dağıtılacak." ifadelerini kullandı.