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Okeyden vazgeçmiyorlar

’da kapalı bir kahveye giren 4 kişiden şüphelenen polis ekipleri, kahvehaneye girdiklerinde içeride 33 kişinin okey onadığını gördü. Ekipler, okeycilere 32 bin lira ceza kesti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:16 ABONE OL
Okeyden vazgeçmiyorlar

Pandemi tedbirleri kapsamında bir çok işyeri kapatılırken, kolluk kuvvetleri, kaçak okeycilerle mücadele ediyor. Hemen her gün onbinlerce liralık cezalar yiyen, müdavimler bu kez Iğdır'da suçüstü yakalandı. Pandemi kurallarını hiçe sayan vatandaşlar, polisin kestiği cezadan kurutulamadı.

Iğdır'ın Söğütözü Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, bodrum katta bulunan ve dışarıdan kapalı görünen bir kahvehaneye 4 kişinin hızlı bir şekilde girdiğini gördü. Durumdan şüphelenen devriye ekipleri durumu merkeze bildirdi. Merkezden gelen takviye ekiplerle kahvehaneye baskın yapıldı. İçeriye giren emniyet güçleri, 33 kişinin içeride okey oynadığını gördü. Yapılan incelemelerde işyerinin ruhsatının da bulunmadığı tespit edildi. Gerçekleşen baskında 33 kişiye toplamda 32 bin lira para cezası kesildi.

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Okeyden vazgeçmiyorlar
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