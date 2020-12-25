On günlük eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Büyükçekmece'de iki yıl önce 10 günlük eşi Fatma Güraslan'ı 21 yerinden bıçaklayarak öldüren Beytullah Güraslan, müebbet hapse çarptırıldı.Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Son savunması sorulan tutuklu sanık Beytullah Güraslan, "Ben bu olayı vicdanımla yaşayacağım. Pişmanım." dedi. Mahkeme heyeti, sanık Beytullah Güraslan'ı "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanığın teslim olması, herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, şahsi ve sosyal durumu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehe takdiri indirim kabul eden mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi.Sanığın, 17 yaş küçük olan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, Fatma Güraslan'ın ise "Ben ihanet etmedim, kimseye veremeyecek hesabım yok" diye mesaj atarak kocasını, böyle bir şeyin olmadığına ikna etmeye çalıştığını belirten mahkeme, maktulün ayrılma nedenini söylememesi üzerine sanığın aldatıldığı düşüncesine kapılarak eylemi gerçekleştirdiğini dile getirerek, bu gerekçelerle sanığa haksız tahrik indirimi uygulamadı.