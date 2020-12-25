Paralar halka harcanınca Güneydoğu Paris oldu

Güneydoğu'da HDP'li belediyeler yıllarca halka hizmet yapmadığı gibi kendilerine gelen kaynakları terör örgütüne aktarmış, PKK terör örgütü de hendekler kazıp, şehirleri yakıp, yıkmıştı. Kayyum atamasıyla yapılan çalışmalar sonucu kentler yeniden ayağa kaldırıldı. Devlet yatırımı ve belediye hizmeti sonucu, çukur siyasetiyle harabeye dönen şehirlerde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı.

Hükümetin gönderdiği paralar vatandaşa hizmet olarak harcanınca Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Van, Mardin, Siirt ve Batman'da geniş caddeler, meydanlar yapıldı. Ailelerin çocuklarıyla güzel vakit geçirmeleri için çok amaçlı modern parklar yapıldı. Karanlık caddeler, son teknolojiyle donatılmış ışık sistemleri ile aydınlatılırken, Diyarbakır'da yeni açılan bulvarlar kentin değişen modern yüzü oldu. Sözde 'özerklik' çağrısı ile terör örgütü PKK'nın yakıp yıktığı ve harabeye çevirdiği 8 bin yıllık tarihi Sur İlçesi, devletin seferberlik ruhu ile başlattığı çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı. Yıkılan evlerin yerine yeni 'Diyarbakır Evleri' yapıldı. Zarar gören cami, kilise, hamamlar onarıldı. İş yerlerinin restorasyonu yapılırken, teröristlerin yaktığı Osmanlı eseri Kurşunlu Cami ve çevresi onarılıp modern bir hale getirildi. Yine teröristler 7 mahallesini yaktığı ve insanların göç etmek zorunda bırakıldığı Şırnak, devlet yatırımı ve belediye hizmetleriyle yeniden ayağa kaldırıldı. Terörden dolayı evleri yıkılan vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan yeni evlerine kavuşurken, Şırnak adeta küllerinden yeniden doğdu. Teröristlerin tüm saldırılarına rağmen Cudi Dağı'nda yapılan tüneller sayesinde Şırnak çevre yoluna kavuştu.

DOĞU'NUN PARİS'İ...

20 yıl boyunca HDP'liler tarafından yönetilen Diyarbakır'da, belediyecilik yerine siyaset yapan başkanlar, bölge halkını da hizmetten yoksun bıraktı. Türkiye'nin en büyük ilk 10 ili arasında yer alan ve 'Doğu'nun Parisi' olarak bilinen tarihi kent, ne yazık ki, belediyecilik anlamında geri kaldı. Terörle bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevinden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen kayyumlar, Diyarbakır'ın 20 yılda görmediği hizmeti kısa sürede hayata geçirdi. Yeni geniş bulvarlar, caddeler, modern yaşam alanları peş peşe yapıldı. 4 yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından iki kez görevlendirme yapılan Diyarbakır, büyük bir değişim yaşadı. Kentte yaşanan değişim nedeniyle bazı bölgelerde ev fiyatları 1 milyon liraya kadar yükseldi. UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi Surlar'ın turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Yıllarca terör ve uyuşturucu satıcılarının yuvalandığı burçlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Urfa Kapıdan Yedi Kardeş burcuna kadar olan 6 burcun restorasyonuna start verildi. Sur çevresinde kaçı yapıların yıkımı için çalışmalar başlatıldı. Sur ilçesinde, yıllarca terör örgütlerinin yuvalandığı kaçak yapıların yıkımına Ben u Sen Mahallesi'nde başlandı. Teröristlerin hendeklerle harabeye çevirdiği Sur, tarihi misyonuna yeniden kavuştu. Bir dönem gündüz dahi gitmekte korktuğu Sur Fiskaya ve Mardin kapı arasındaki 150 dönümlük alanda "Millet Bahçesi" yapıldı. Terör örgütünün 'sözde özerklik' ile yıkıma uğrattığı tarihi ilçe Sur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Sokaklarına ve evlerine döşenen bombalarla büyük yıkımın yaşandığı mahallelerde, Diyarbakır mimarisine uygun evler yapıldı. Teröristler tarafından tahribata uğrayan cami, kilise ve tarihi yapılar yeniden onarıldı. Sur Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri'nde bulunan iş yerleri yenilendi, cadde ve kaldırımları ile ışıklandırma sistemiyle ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. 10 Gözlü Köprü ve çevresi yeni düzenleme ile vatandaşların uğrak yeri oldu.

İÇKALE GECEKONDULARDAN ARINDIRILDI

Gecekondularla çevrili olan Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan tarihi İçkale önce kaçak yapılardan kurtarıldı. 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının yer aldığı İçkale, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi'nin bulunduğu alan gecekondulardan arındırıldı. Tarihi alanda yer alan Amida Höyüğü, Artuklu Sarayı, Hz. Süleyman Camisi ve 27 Sahabe Türbesi, St. George Kilisesi, Artuklu Kemeri, Aslanlı Çeşme, Atatürk Müzesi, cephanelik, jandarma binası, eski cezaevi, kolordu binası ve eski adliye binası ile adeta açık hava müzesine dönüştürüldü.

DOĞU'NUN İNCİSİ VAN'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile "Doğu'nun İncisi" Van'da büyük bir değişim yaşandı. Birbirinden önemli projelerinin hayata geçirilmesiyle kent, hak ettiği yere geldi. Van Büyükşehir Belediyesi, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak ve Hastane caddelerinde uyguladığı 'Prestij Cadde Projeleri' ile kentin çehresini değiştirdi. Refüj, asfalt, kaldırım, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeni imajına kavuşan caddeler, dekoratif ışıklandırmalarıyla da kenti ayrı bir güzelliğe kavuşturdu. Belli noktalara sıkışan kent merkezini genişletmek ve kentin ticari potansiyelini artırmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında 2.5 kilometre Hacıbekir, 2.2 kilometre Milli Egemenlik, 2.5 kilometre Kazım Karabekir, 500 metre Mareşal Fevzi Çakmak ve 500 metre olan Hastane Caddelerini kısa sürede baştan aşağı yenileyerek büyük bir başarıya imza attı. Van'ın merkez ilçe belediyesi Edremit, belediye hizmetleri ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan bir görüntüye kavuştu.

KENTLERDE DEĞİŞİM YAŞANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle görevden alınan Hakkâri, Batman ve Siirt belediyelerinde görevlendirilen kayyumlarla birlikte kentlerde değişim yaşandı. Hakkâri caddeleri ilk kez Bütümlü Sıcak Asfalt ile kaplandı. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, göreve gelir gelmez kentin altı ve üst yapı sorunlarını kısa sürede çözümü kavuşturdu. İçme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülürken, ışıklandırma sistemi ile kent ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Yıllarca terör ile anılan kentte, Zap suyunda rafting etkinliği gerçekleştirildi. Hakkâri'nin artık sosyal aktivitelerle ön plana çıkması için kayak sporcularına destek verilirken, kayak merkezi de açıldı. Terörden temizlenen 2 bin 800 metre rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'ne Sporcu Konaklama Merkezi ve 5 yıldızlı otelin yapımı için çalışmalar başladı. Yıllarca terör örgütü ve HDP tarafından istismar edilen Siirt ve Batman'da da yapılan hizmetlerle büyük değişim yaşandı. Alt yapı, kanalizasyon çalışmaları, yeni yapılan meydan, çevre yolu ve bulvarla köy görüntüsünde olan iki komşu şehir, yıllar sonra belediye hizmeti ile tanıştı.