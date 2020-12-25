Pişkinliğin böylesi

İstanbul Şişli'deki özel bir klinikte, temizlik nedeniyle çıkan tartışma sonrası Hediye D.'yi darp eden iş arkadaşı Meryem O.'nun, "Asıl o beni darp etti" diyerek şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı, kamera görüntülerine göre Meryem O.'nun Hediye D.'yi darp ettiğini, Hediye D.'nin ise karşılık vermediğinin açıkça görüldüğünü belirtti. Başka görgü tanığı olmadığı ve Meryem O.'nun soyut iddiasının ötesinde dava açmaya yeter kanıt bulunmadığı için kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Savcı, dosyaya 16 Aralık'ta takipsizlik verdi.