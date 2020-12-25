Polisiz diye kandırdıkları adamı 2 milyon lira dolandırdılar

Kayseri'de telefonla aradıkları bir kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 150 Bin Euro ve 20 Bin Dolar dolandıran şüpheli 3 kardeş, polis ekiplerinin İstanbul, Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde yaşayan S.K.'yı arayan çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıttı. Şüphelilerden E.A. geçen hafta Cuma günü İstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Mağdur S.K. şüphelilerin yönlendirmesi ile bir çöp konteynırının yanına piyasa değeri 2 Milyon lirayı bulan 150 bin euro ve 20 bin doları koyduğu poşeti bıraktı. Daha sonra çete üyesi E.A. para dolu poşeti alarak kaçtı.

ŞANLIURFA VE İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.K'nın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği bölgede birçok güvenlik kamera kayıtları inceleyerek çete üyesinin önce eşkalini sonra kimliğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelinin organize dolandırıcılık şebekesi üyesi olduğu belirlendi. Ekipler, 2 gün önce suçluların yakalanması için Kayseri merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Suça karıştıkları tespit edilen E.A. H.A. ve V.A. isimli kardeşler yakalanarak gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

DOLANDIRICI KARDEŞLER TUTUKLANDI

Operasyonda çete üyelerinin suçta kullandıkları cep telefonları ile mağdur S.K'dan dolandırdıkları 10 bin liraya el konuldu. Çete üyelerin ülke genelinde birçok dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, duruşmada mağdurdan dolandırdıkları paraları ödeyeceklerini söylediler. Haklarında 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılan çete üyesi 3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.