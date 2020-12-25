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Prof. ’in adı doğduğu sokağa verilecek

MELİH TORUNLAR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Prof. Uğur Şahin’in adı doğduğu sokağa verilecek
Koronavırüs aşısı ile dünyanın gündemine oturan BioNTech şirketinin kurucu ortağı olan İskenderunlu Prof. Dr. Uğur Şahin'in adı, doğduğu sokağa verilecek. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Hemşerimiz Prof. Dr. Uğur Şahin'i bir kez daha tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Sayın Şahin'i doğmuş olduğu İskenderun'umuza bekliyoruz, davet ediyoruz. Kendisi ile gurur duyduk. Adını İskenderun'da doğmuş olduğu Kurtuluş Mahallesi 71. Sokak'a ocak ayı meclisinde alacağımız karar doğrultusunda vereceğiz" dedi.
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Prof. Uğur Şahin’in adı doğduğu sokağa verilecek
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