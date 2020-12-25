Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rahmeteli Derneğinden 250 Aileye Destek

Rahmeteli Derneğinden 250 Aileye Destek

Adıyaman’da kurulduğu günden bugüne özellikle Dul, Yetim ve garibanlara yardımlarını sürdüren Rahmeteli Derneği, 250 aileye 200 TL değerinde alışveriş kartı dağıttı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 26.12.2020 00:47 ABONE OL
Rahmeteli Derneğinden 250 Aileye Destek
Kısıtlı imkanlara rağmen ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Rahmeteli Derneği sorumlusu Şaban Tunçmen; "Dernek olarak yıl içeresinde belirlemiş olduğumuz listelerimiz dahilinde ailelerimize zaman zaman gıda veya giyim yardımlarımız olmaktaydı. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak bu yıl anlaşma yapmış olduğumuz marketten hazırlatmış olduğumuz 200 T''lik alış veriş kartını ihtiyaç sahibi olan ailelerimize dağıtarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Belki çok büyük bir miktar değil ama en azından ailelerimiz markete giderek kendileri için acil olan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Derneğimiz kurulduğu günden bugüne her türlü desteği sağlayan dernek başkanımız Hacı Güçlü'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rahmeteli Derneğinden 250 Aileye Destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA