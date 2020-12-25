Rahmeteli Derneğinden 250 Aileye Destek

Kısıtlı imkanlara rağmen ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Rahmeteli Derneği sorumlusu Şaban Tunçmen; "Dernek olarak yıl içeresinde belirlemiş olduğumuz listelerimiz dahilinde ailelerimize zaman zaman gıda veya giyim yardımlarımız olmaktaydı. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak bu yıl anlaşma yapmış olduğumuz marketten hazırlatmış olduğumuz 200 T''lik alış veriş kartını ihtiyaç sahibi olan ailelerimize dağıtarak çorbada tuzumuz olsun istedik. Belki çok büyük bir miktar değil ama en azından ailelerimiz markete giderek kendileri için acil olan ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Derneğimiz kurulduğu günden bugüne her türlü desteği sağlayan dernek başkanımız Hacı Güçlü'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlarını kabul eylesin.