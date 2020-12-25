Sahte hoca hem darp hem de istismar etmiş!

Fatih Atikali Mahallesinde ikamet eden aileler, aynı mahallede bulunan bir kursta kendisini hoca olarak tanıtıp, ücretsiz şekilde çocuklara ders vermek istediğini söyleyen gencin talebini kabul edip, çocuklarını yaz döneminde bu kişinin yanına gönderdi.

ÇOCUKLARI KORKUTUP, TACİZ ETMİŞ

Bir süre sonra erkek çocuklar ailelerine kursta kötü muameleye maruz kaldıklarını bu nedenle gitmek istemediklerini söyledi. İddiaya göre erkek çocuklardan 11 yaşındaki A. annesine, kursta hocasının sürekli kendisini dövdüğünü, birden fazla kez cinsel istismara maruz kaldığını, bu sırada canı çok acıdığı için ağladığını kaydetti. A. hocasının kimseye söylememesini, söylediği takdirde kendisini döveceğini söyleyerek tehdit ettiğini belirtti.

Duydukları karşısında şoke olan anne, diğer çocuklarının aileleri ile konuşunca savcılığa başvurmaya karar verdi. Savcılık mağdur erkek çocukların ifadelerine başvurdu. 11 yaşındaki mağdur A., 12 yaşındaki mağdur S., 11 yaşındaki mağdur F. ve diğer mağdur çocuklar, hocasının kendisine birden fazla kez nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu, bunları başkasına söyledikleri takdirde kendilerini öldüreceğini söyleyerek tehdit edildiklerini anlattı. Mağdurlar, sopa ile vurmak suretiyle yaraladıklarını da kaydettiler.

ÜLKEYİ TERK ETTİ, YAKLAMA KARARI ÇIKARTILDI

Mağdurların aileleri ise, olayı sonradan öğrendiklerini, çocuklarına nitelikli cinsel istismarda bulunan, döven, tehdit eden şahsın cezalandırılmalarını istedi. Mağdurların darpları ile ilgili alınan raporlarda mağdur çocukların hafif şekilde yaralandıklarına dair rapor verildi. Rapor sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, şüpheli uzun süre bulunamadı. Bu nedenle savunmasının alınamadı. Ancak kimlik bilgilerinin elde edildiği için hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

102 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturmada, Tacikistan uyruklu 25 yaşındaki Mahmut K.'nin ülkemize geçtiğimiz yıllarda girdiğini, öğrenci olduğu ve ülkemizden kaçtığı bir tanığın sayesinde ortaya çıktı. Birden fazla mağdura yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Mahmut K. hakkında 'Nitelikli cinsel istismar, birden fazla cinsel istismar, birden fazla tehdit ve birden fazla yaralama suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında 102 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.