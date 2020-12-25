Sahte içkiye polis engeli

Gaziantep'te yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan sahte içkiler polise takıldı. Gaziantep Emniyeti'nin düzenlediği operasyonda 111 şişe sahte alkol ile 90 litre dökme içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşmakta olan yılbaşı öncesinde sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek adına, ayrıca sahte içki üreten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda tespit edilen bir araç durdurularak arandı. Aramada toplam 111 şişe satışa hazır halde sahte içki ile 90 litre içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlemlere başlandı.