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’da iki araç çarpıştı

'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:30 ABONE OL
Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Eyyübiye ilçesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, henüz sürüclerin ismi öğrenilmeyen 06 GC 2960 plaklı ticari araç ile otomobil çarpıştı, Kazada 1 kişi yaralandı, Büyük bir gürültü ile çarpışan araçlardan biri kaldırıma, diğeri ise refüje fırladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Ambaualans ile Balıklıgöl devlet hastanesine kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da iki araç çarpıştı
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