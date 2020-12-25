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'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi

'nın Viranşehir ilçesinde motosiklet çalan hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:23 ABONE OL
Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından motosiklet hırsızlarına operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa genelinde çalınan motosikletlerin ilçe kırsalındaki depolara götürüldüğü ve buradan hem parçalara ayrılarak hem de şasi numaraları silinerek başkalarına satıldığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri, 6 depoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon yapılan adreste çalınan 13 motosiklet ve çok sayıda motosiklet parçası, bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ile terör örgütü PKK simgesi bulunan bez parçası ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 6 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi
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