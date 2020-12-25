Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr.Emre Erkuş Mesai gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden, görevlerinin başında fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmek amaçlı tatlı ikramında bulundu.

Müdür Erkuş tarafından gönderilen tatlılar Korona virüs servislerinde görev yapan Sağlık personeline Başhekim Yardımcısı Dr. Kaan Çiftçi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Çardak ve yardımcıları tarafından ikram edilerek, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.