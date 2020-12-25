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'da sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. M. Emre ERKUŞ, Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına tatlı ikramında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:31 ABONE OL
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr.Emre Erkuş Mesai gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden, görevlerinin başında fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmek amaçlı tatlı ikramında bulundu.

Müdür Erkuş tarafından gönderilen tatlılar Korona virüs servislerinde görev yapan Sağlık personeline Başhekim Yardımcısı Dr. Kaan Çiftçi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Çardak ve yardımcıları tarafından ikram edilerek, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

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Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
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