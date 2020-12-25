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Sepetçi dolgu alanı ağaçlandırılıyor

İzmit İlçesi Sepetçi mevkiinde, dolgu alanı olarak kullanılan saha belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçlandırılıyor. Alana belediye ekipleri tarafından bin 600 ağaç dikilecek.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:23 ABONE OL
Sepetçi dolgu alanı ağaçlandırılıyor

Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dolgu alanlarını yeşil bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit Sepetçi dolgu alanında çukur açma çalışmalarını tamamladı.

İzmit Sepetçi dolgu alanına ekipler tarafından bin 600 adet ağaç dikilecek. Sepetçi dolgu sahasına dikilen bin 600 ağacın bin 200'ü meşe, 400'ü ise Toros sediri olacak. Dikilecek fidanlarla dolgu alanları yeşil bir görüntüye kavuşturulacak. Ağaçlandırma yapılan dolgu alanları çalışmaların tamamlanmasından sonra yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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Sepetçi dolgu alanı ağaçlandırılıyor
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