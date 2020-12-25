Sevgilisini öldürmüştü, cezaevinde intihara kalkıştı

Konya'da 24 yaşındaki sevgilisi Elif Yakın'ın tabanca ile öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 18 yaşındaki Seyfullah Köroğlu, tutuklu bulunduğu Konya Kapalı Cezaevinde kendisini asarak intihar girişiminde bulundu. Koğuş arkadaşları tarafından kurtarılan Köroğlu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Elif Yakın

Olay, 16 Kasım tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyfullah Köroğlu, yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu 2 çocuk annesi Elif Yakın ile telefonda tartıştı. Tartışma sonrası buluşmak için bir araya gelen ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çeken Köroğlu, Yakın'ı göğsünden vurarak öldürdü. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Seyfullah Köroğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Konya Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Seyfullah Köroğlu, gece saatlerinde kendisini asarak intihar girişiminde bulundu. Koğuş arkadaşları tarafından son anda bulunduğu yerden kurtarılan Köroğlu, jandarma ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Köroğlu'nun mahkum koğuşunda tedavisinin sürdüğü belirtildi.