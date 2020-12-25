Siirt ‘Tayfi Üzümü’ için Coğrafi İşaret başvurusu yapıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları ile Siirt'e özgü ürünlerinden biri olan Tayfi üzümü bol sulu ve mayhoş tadı ile Siirt'in kendisine özgü talep edilen ürünlerinin başında geliyor.

Coğrafi işaret alınmasıyla beraber ürünün katma değeri artacak ve bölge insanının kalkınmasına aracılık edecek ve ülke genelinde bilinirliliği artacak.

4 ÜRÜN TESCİLLENMİŞ

Siirt'te Pervari Balı, Battaniye, Büryan Kebabı, Perde Pilav tescillenmişti. "Zivzik Narı" ve "Bıttım Sabunu" için başlatılan coğrafi işaret süreci devam ediyor.