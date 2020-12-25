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'te karnında uyuşturucu saklayan şahıs yakalandı

Şirvan uygulama noktasında durdurulan araçta 660 gram eroin ele geçirildi.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:29 ABONE OL
Siirt'te karnında uyuşturucu saklayan şahıs yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nce "Narkotik Suçlarının Önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalarda, uygulama noktasında içinde 4 kişinin bulunduğu araç durduruldu.

Siirt-Şirvan karayolu uygulama noktasında yapılan çalışmada, durdurulan araçta şahıslar arandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir kişinin karın bölgesinde şişkinlik olduğu fark edildi. Bir kişinin karın bölgesine saklanmış 660 gram "Eroin" maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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Siirt'te karnında uyuşturucu saklayan şahıs yakalandı
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