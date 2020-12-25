Soğuk denizin altında sürpriz evlilik teklifi

İstanbul'da yaşayan Halil Yılmaz, sıcaklığı 13 derece olan soğuk denizin altında kız arkadaşı Müge Hasanbaş'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Otomotiv sektöründe üretici olarak çalışan 27 yaşındaki Halil Yılmaz, aynı iş yerinde çalışan kız arkadaşı Müge Hasanbaş'a (26) yapacağı sürpriz evlilik teklifinin hazırlıklarına bir gün önce başladı.







REKORTMENDEN YARDIM İSTEDİ

Profesyonel yüzücü olan Hasanbaş'a su altında evlenme teklif etmeyi kararlaştıran Yılmaz, Cem Karabay Sualtı Sporları Eğitim ve Sınav Merkezi'ne giderek, Guinness Rekortmeni Karabay'dan yardım istedi. Karabay ve ekibi, suyun altına içinde sevgi sözcüklerinin yer aldığı 8 adet amfora ve çeyiz sandığı yerleştirdi. Ertesi gün deneme dalışı için eğitim merkezine gelen Hasanbaş ve Yılmaz, eğitim merkezinde yapacakları dalışa ilişkin brifing aldıktan sonra dalış elbiselerini giyerek hazırlandı.







ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA SARILIP 'EVET' DEDİ

Sürpriz evlilik teklifinden bihaber, ilk kez deneme dalışı yapmanın heyecanını yaşayan Hasanbaş, Yılmaz ile birlikte dalış eğitmeni Karabay'ın liderliğinde sıcaklığı 13 derece olan denize daldı. İlk dakikalarda sualtı dünyasının keyfini çıkaran Hasanbaş, bir süre sonra dipteki bir amforayı fark etti. Yılmaz, amforanın içinden çıkardığı notu Hasanbaş'a gösterdi. Belirli aralıklarla yerleştirilen her bir amforanın içindeki notları okuyan Hasanbaş, büyük sürprizle yine suyun altında karşılaştı. Hasanbaş, kapalı çeyiz sandığının kilidini açtı ve üzerinde "Yeşil bir sap olsam, ucumdaki salkım çiçeğim olur musun? Müge çiçeği, benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı. Halil Yılmaz, bu sırada denge yeleğinin cebinden çıkardığı tek taş yüzükle Müge Hasanbaş'a evlilik teklif etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Hasanbaş, Yılmaz'a sarılarak "evet" dedi.

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