Şoke eden olay! İntihar etmek için içtiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü

'BEN ÇALIŞIYORDUM TELEFON GELDİ!'

Kardeşinin hastaneye kaldırıldığını duyarak eve gelen Muharrem A. "Ben çalışıyordum. Evden telefon geldi. 'Kardeşin ambulans aradı' dediler. Koşarak geldim. Babamdan bilgi aldım. Kargodan sipariş almış. Onu kullanmış. Sonra midesi bulanmış. Durum bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama siyanür değil. Daha önce tüy dökücü sipariş etmişti. O tür şeyler" diye konuştu.