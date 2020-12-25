Son dakika: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Aralık 2020 Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri bir hafta sonu daha vatandaşların gündeminde yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararda hafta içi 21.00-05.00 aralığında gerçekleşen kısıtlama hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar…

56 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI!

Ülkemizde vakalarda gözlemlenen rekor artışla beraber birçok yeni tedbir kararı alınmış bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlama saatlerinde genelge detaylarını merak ediyor. Cumartesi-Pazar günlerini kapsayan yasağın Pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam edeceği biliniyor…