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SON DAKİKA - Burdur'da ! Antalya, Denizli ve Konya'da da hissedildi! ve son depremler listesi BURADA...

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Burdur - Ağlasun'da bir meydana geldi. Sarsıntılar Antalya, Denizli ve Konya illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 02:03 Son Güncelleme: 26.12.2020 02:03 ABONE OL
SON DAKİKA - Burdur'da deprem! Antalya, Denizli ve Konya'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Burdur'un Ağlasun ilçesinde saat 1.35'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antalya, Denizli ve Konya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: BURDUR'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Burdur deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI


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SON DAKİKA - Burdur'da deprem! Antalya, Denizli ve Konya'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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