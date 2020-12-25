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Son dakika: Günler sonra kayıp kadın yol kenarında bitkin bulunmuştu! Anlattıkları kan dondurdu! Uyumalarını fırsat bilip...

'ın Çine ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Emir Karabulut isimli kadın, anaokuluna giden çocuğunun eşyalarını almak için evden çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Eşinden haber alamayan Aytaç Karabulut, eşi için kayıp başvurusunda bulunmuş ve Emir Karabulut'u arama çalışmaları başlatılmıştı. Genç kadın, 3 gün sonra evine 12 kilometre mesafede yol kenarında bitkin halde bulundu. Polise ifade veren kadının anlattıkları dehşete düşürdü. İşte son dakika haberinden şok detaylar.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:59 Son Güncelleme: 25.12.2020 18:01 ABONE OL
Son dakika: Günler sonra kayıp kadın yol kenarında bitkin bulunmuştu! Anlattıkları kan dondurdu! Uyumalarını fırsat bilip...

Sarıoğlu Mahallesi'nde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Aytaç Karabulut'un eşi Emir Karabulut, 21 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, ana sınıfına giden 5 yaşındaki kızının okuldaki eşyalarını almak için evden çıktı. Emir Karabulut uzun süre dönmeyince, eşi aramaya çıktı. Eşinin okula da gitmediği öğrenen Aytaç Karabulut, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, 3 gündür aranan Emir Karabulut'un dün akşam saatlerinde cep telefonuna ulaştı. Cep telefonu sinyalinden yola çıkan polis, genç kadını ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki kırsal Dereli Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bitkin halde buldu.

'UYUMALARINI FIRSAT BİLİP KAÇTIM'

Emir Karabulut polisteki ifadesinde, kızının okuluna gitmek için evden çıktıktan bir süre sonra sokakta tanımadığı 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunda bir evde alıkonulduğunu söyledi. Karabulut, ifadesinde kendisini kaçıran kişilerin uyumasını fırsat bilip, el konulan cep telefonunu da alarak kaçtıktan sonra bitkin halde kaldığını belirtti.

Polis, Karabulut'un ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika: Günler sonra kayıp kadın yol kenarında bitkin bulunmuştu! Anlattıkları kan dondurdu! Uyumalarını fırsat bilip...
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