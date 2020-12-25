Son dakika haberi: Burdur'da deprem! (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler) Antalya, Denizli ve Konya'da da hissedildi!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Burdur'un Ağlasun ilçesinde saat 1.35'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Antalya, Denizli ve Konya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: BURDUR'DA 3.3 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Burdur deprem olayına ilişkin tüm detaylar şöyle;