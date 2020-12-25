Son dakika haberler: Korkunç cinayette şok ifadeler! "Eşini elinden aldım, az daha büyüsün kızını da alacağım'

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Cinayeti kesinlikle eski eşiyle birlikte olduğu için tasarlamadığını, olay günü saat 06.30 sıralarında sabah sporuna çıktığında Görgülü ile karşılaştığını iddia eden sanık Erdönmez, "Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim. Ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de 'Hayırdır beni mi takip ediyorsun' dedim. Bana, sinkaflı sözler sarf ederek, 'Senin neyini takip edeyim. Elinden karını aldım, evliyken birlikte oldum. Az daha büyüsün kızını da alacağım' deyince kan beynime sıçradı. Silahımı belimden çektiğimi hatırlıyorum, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım" ifadesini kullandı.

'TEHDİT ETTİĞİNE HİÇ TANIK OLMADIM'

Tanık olarak dinlenen Ebru Ö., çocuklarının aynı sınıfta olması nedeniyle tanıştığı Görgülü ile aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğunu, sık sık telefonda konuştuklarını söyledi. Evli iken kesinlikle Görgülü ile birlikte olmadığını söyleyen Ebru Ö., "Boşandıktan sonra birlikte olduk. Kamil'in kendisini araması ve evliyken birlikte olup olmadığımızı sormasından rahatsız oldu. Bana kendini tehdit etiğini söyleyerek Kamil'den şikayetçi olmamı istedi. Ancak ben tehdit ettiğine hiç tanık olmadım. 4-5 kez Ayhan'ın baskısı ile şikâyetçi olarak koruma kararı aldırdım. Olayla ilgili ise bir şey görmedim" dedi.

Erdönmez ile ölen Görgülü'nün oturduğu binadaki bazı kişilerin de tanık olarak dinlendiği duruşmada, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.