Son dakika haberler: Oğlu için para verip Faslı kadın getirten adamdan şok iddia!

FASLI GELİN İÇİN 16 BİN LİRA



"Sanayide bir kişi ile tanıştırdılar. Arkadaşım, 'Bu kişi Fas'tan gelin getiriyor' dedi. M.Ş., oğlum için birçok kadın önerdi. Uygun olduğunu düşündüğümüz kadın için gittik, tanıştık, konuştuk, 16 bin liraya anlaştık.