Son dakika: Kayıp başvurusuna gelen kişi cinayet ortağı çıktı! Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Pakistan uyruklu bir kişi arkadaşı Salman Ali'den 20 gündür haber alamadığını onun Bayrampaşa'da bir evde öldürülüp Edirne'ye götürüldüğünü duyduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri Muratpaşa Mahallesinde bahsedilen adres yakınlarında çalışma başlattı.

Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video

Emniyet ekipleri faillere ulaşmaya çalışırken Edirne İl Jandarma birimleri de 19 Aralık'ta ormanlık alanda yol kenarına bırakılmış Pakistan uyruklu bir kişiye ait ceset buldu. Polis ile jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, cesedin 4 Aralık'ta Bayrampaşa'da arkadaşları tarafından öldürülen Pakistan vatandaşı Salman Ali'ye ait olduğu anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmalarını bu yönde derinleştiren Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pakistanlı katil zanlıları; İ.A. ve İ.B.'yi cinayetin işlendiği mahalledeki bir başka adreste önceki gün yakalayarak gözaltına aldı.

20 GÜN ÖNCE ÖLDÜRMÜŞLER

Konuyla ilgili çalışmaların devamında olayın 4 Aralık'ta Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesinde bulunan bir evde meydana geldiği anlaşıldı. İddiaya göre Pakistan uyruklu Salman Ali adlı erkek şahıs, yine Pakistan uyruklu İ.A. ve İ.B. isimli iki arkadaşı tarafından bilinmeyen bir nedenle öldürülmüştü. Cinayetin ardından öldürdükleri Salman Ali'nin cesedini battaniyeye saran katil zanlıları, maktulü bir otomobile koyarak Edirne'ye götürdü. Burada cesedi ormanlık alana bırakıp kaçmıştı.

CİNAYET ORTAĞI KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Yakalanan şüphelilerin polisteki sorgularında cinayeti işledikten sonra Salman Ali'nin cesedini götürmek için polise kayıp ihbarında bulunan Z.Ş.'nin getirdiği araçla Edirne'ye götürdüklerini aktardı. Bayrampaşa polisi ihbarı yapan Z.Ş. ve cinayeti işlediği ileri sürülen İ.A ve İ.B.'yi gözaltına aldı şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

CESETLE BİRLİKTE EŞYA YÜKLEYİP TAŞINMA SÜSÜ VERMİŞLER

Öte yandan 20 gün önce arkadaşlarını öldürdükten sonra otomobille Edirne'de ormanlık alana bırakan Pakistanlı katil zanlılarının, cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden çıkardıkları ve hafif ticari otomobile taşıdığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Şüphelilerin cesedin ardından birkaç parça eşya yükleyerek taşınma süsü verdikleri öğrenildi.