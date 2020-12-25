Son dakika: Kıyamet Köyü yılbaşında kapalı gişe! Tek bir oda bile kalmadı! Muhtarın telefonları susmuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki turizm merkezleri gibi Şirince'nin turist sayısında da düşüş yaşandığının altını çizen Yıldırdı, mahalledeki işletme sahiplerinin, esnafın maske, mesafe ve hijyen kuralları ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Yıldırdı, sakinliği ve muhteşem doğasıyla özellikle orta yaş grubunun tercihi haline gelen mahalledeki otellerin yılbaşı tatilinde tamamen dolduğunu ifade ederek, "Şirince'de 550 yatak kapasiteli konaklama alanımız var ve hepsi dolu. Sırada bekleyenler var. Yeni yıla Şirince'de girmek isteyen ama otellerde yer bulamayanlar beni arıyor. 'Muhtarım ayarlama yapar mısın?' diye ricada bulunanlar oluyor." dedi.