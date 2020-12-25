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Son dakika: ! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... Sahte alkollü içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 27 şüpheli, polisinin 4 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:21 Son Güncelleme: 25.12.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika: Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

SON DAKİKA! Başkent'e piyasaya sahte alkol süren şebekeye yönelik 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda bazanın altına saklanan bir zanlı yakalandı.

PET ŞİŞE VE BOŞ İÇKİ ŞİŞELERİNE DOLUM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı sebebiyle piyasaya sahte alkollü içki sürülebileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı kişilerin ülkeye kaçak yollardan girişi yapıldığı değerlendirilen metil alkol, etil alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan diğer malzemelerle merdiven altı tabir edilen yerlerde alkollü içki (rakı, viski, votka) ürettiği belirlendi. Yapılan sahte içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine dolumu yapılarak sahte kapak ve TAPDK bandrol yapıştırmak sureti ile piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.

Kaçakçılık ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer alan 26 zanlı olmak üzere toplam 32 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adresler tek tek arandı. Yapılan aramalar sırasında bir evde bazanın altına saklanmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: Sahte içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
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