Son dakika: Sakarya’da soba faciası! Baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde büyük bir aile dramı yaşandı. Soba yakmak isteyen baba elindeki benzin bidonunun tutuşup patlamadı sonucu küçük kızı ile can verdi.
Acı olay bu akşam saatlerinde Sakarya'nın Arifiye İlçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.
Saat 20.10 sıralarında 4 yaşındaki kızı Rabia Su ve 10 yaşındaki oğlu Mirza ile ikametlerine gelen Seydi Altın sobayı yakmak istedi. Benzin kullanan Şeydi Altın, bu sırada benzin bidonunun alev alması ve patlamadı ile alevlerin arasında kaldı. Oğlu Mirza Altın'ı camdan dışarı çıkarıp kurtaran baba, kızı Rabia Su'yu da kurtarmak istedi. Bu sırada baba ile kızı dev alevlerin arasında kaldı.
112 Acil hattından gelen yangın ihbarını üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 2 itfaiye ekibi yangını söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Yaralanan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken vücudunda ileri derecede yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Ekipler evin oturma odasında Seyfi Altın(45) ve kızı Rabia Su Altın'ı yanmış durumda buldu. Baba kızın birbirine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Seydi Altın'ın eşinden ayrı yaşadığı ve haftasonunda çocukları ile vakit geçirmek üzere onları olayın yaşandığı eve getirdiği öğrenildi.