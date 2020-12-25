Son dakika: Sakarya’da soba faciası! Baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

112 Acil hattından gelen yangın ihbarını üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 2 itfaiye ekibi yangını söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Yaralanan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken vücudunda ileri derecede yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ekipler evin oturma odasında Seyfi Altın(45) ve kızı Rabia Su Altın'ı yanmış durumda buldu. Baba kızın birbirine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Seydi Altın'ın eşinden ayrı yaşadığı ve haftasonunda çocukları ile vakit geçirmek üzere onları olayın yaşandığı eve getirdiği öğrenildi.