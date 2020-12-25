Son dakika: Şişli'de akılalmaz olay! Çinliler eski ortaklarını kaçırdı...

SON FİRMANIN SADECE KENDİSİ İLE ÇALIŞMASINI İSTEYİNCE...

Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti. Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

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