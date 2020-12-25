Son dakika: Şişli'de akılalmaz olay! Çinliler eski ortaklarını kaçırdı...

Son dakika haberi: Şişli'de, birlikte maske ticareti yaptıkları eski ortaklarını kaçıran 4 Çinli adliyeye sevk edildi. Kaçırılma anları kameraya yansıdı.
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video
ZORLA ARACA BİNDİREREK KAÇIRDILAR
Fulya Ortaklar Caddesi'nde dün 14.00 sıralarında yaşanılan olayda, Çinli iş insanı H.W., bir hukuk bürosundan çıktığı sırada önünü kesen 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.
EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Kaçırılma ihbarı üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından plakası tespit edilen Y.Y.'ye ait aracı Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takibe aldı. Kaçırılan iş insanının Avcılar'da tutulduğunu belirleyen polis, tespit edilen adrese baskın yaptı.
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19.750 DOLAR DEĞERİNDE SENET
H.W.'yi kurtaran polis, kaçırılmaya karışan Y.Y., F.Y., J.Y. ve L.M.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan incelemelerde H.W.'ye imzalatılan 19.750 dolar değerinde senet bulundu. H.W.'yi kaçırarak zorla tutan kişilerin, kendilerine borcu olduğu için alıkoyduklarını iddia ettiği öğrenildi.
SON FİRMANIN SADECE KENDİSİ İLE ÇALIŞMASINI İSTEYİNCE...
Polis tarafından kurtarılan H.W. ise kendisini kaçıranlarla daha önceden maske üretimi ile ilgili iş yaptıklarını, son işlerinde firmanın sadece kendisiyle çalışmak istemesi nedeniyle kaçırıldığını iddia etti. Eski ortaklarını kaçıran 4 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.Son dakika haberi: Seri katilden şoke eden savunma: Ben de kurbanım